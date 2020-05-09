سكرتير القائد العام يعلن عن فتح منفذ زرباطية الحدودي جزيئا

اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة محمد حميد البياتي، السبت، عن اعادة فتح منفذ زرباطية الحدودي بشكل جزئي. وقال في حديث لـ الخليج 365، "حصلت موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة وبناءا على طلب محافظة واسط فتح جزئي لمنفذ زرباطية الحدودي". واضاف ان "ذلك جاء لتسهيل دخول المواد الغذائية والصحية"، مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم وتعفير جميع المواد الداخله عند نقطة التبادل".

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