صحة البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة البصرة، السبت، عن تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم تسجيل 17 حالة موجبة جديدة بفيروس كورونا (١٥ حالة نتيجة الرصد والتحري الفعال عن الملامسين لحالات موجبة مؤكدة، وحالتين راجعتا المستشفيات)". وأضافت الدائرة، أن "الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 8 حالات"، لافتة الى أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية 574 ( 18 وفيات + 260 شفاء + 292 حالة مستقرة قيد العلاج + 4 حالات حرجة قيد العلاج)".

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