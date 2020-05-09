استقالة مسؤول بالشرطة الصومالية بعد إطلاق سراح عناصر بـ"الشباب"

الخليج 365السبت 2020/5/9 02:39 م بتوقيت أبوظبي
أعلن برهان أحمد، مدير الشرطة في مدينة دوسمريب الصومالية، استقالته من منصبه؛ احتجاجا على إطلاق سراح متهمين على صلة بحركة الشباب الإرهابية كانوا يخضعون للتحقيق.
وأوضح مدير شرطة المدينة التي تعد عاصمة ولاية غلمدغ بوسط الصومال، في مؤتمر صحفي، أنه تعرض للتدخل في عمله دون تحديد الجهة التي قامت بذلك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأشار في حديثه إلى وجود شبكات تثير الشكوك في مدينة دوسمريب تتعلق بأنشطة إرهابية لحركة الشباب.
ونهاية الشهر الماضي، تلقت حركة الشباب ضربة موجعة بعد مقتل 35 من عناصرها في غارة جوية للقوات الإثيوبية جنوب غربي البلاد.
الغارة الإثيوبية استهدفت عناصر حركة الشباب التي كانت تسعى لشن هجوم على القوات الإثيوبية العاملة في منطقة "بيداو" جنوب غربي الصومال.
وتعد الغارة الجوية هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، حيث أعلنت إثيوبيا، في 13 أبريل/نيسان، مقتل 17 من عناصر حركة الشباب في غارة جوية جنوب غربي الصومال.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
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