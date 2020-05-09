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وزير الصحة الاردني يعلن عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

وزير الصحة الاردني يعلن عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

اعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر ،عن تسجيل 24 اصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي حالات الاصابة في المملكة الى 508 حالة.

 

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واوضح وزير الصحة في ايجاز صحفي نشرته وكالة الانباء الاردنية(بترا)، بان الحالات التي تم تسجيلها اليوم توزعت على 5 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري منهم اثنان اردنيان تم نقلهم الى مستشفى الامير حمزة وحالة لطالب قادم من روسيا كان في منطقة الحجر في منطقة البحر الميت و 18 حالة لمخالطي سائق الشاحنة المصاب توزعت على 9 حالات من المفرق / الخناصري و 3 حالات في الرمثا / البويضة و 6 في محافظة اربد / الحي الجنوبي ومنطقة حوارة .

 

واشار الى تسجيل 4 حالات شفاء من الفيروس..لافتاً الى ان عدد الحالات التي لا زالت تحت العلاج 84 حالة ،ولم تسجل اي حالة وفاة..مؤكداً ان ما شهدته المملكة امس واليوم من تسجيل اصابات يعد انتكاسة..مشدداً على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية.

 

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