- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الاردني يعلن عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
اعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر ،عن تسجيل 24 اصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي حالات الاصابة في المملكة الى 508 حالة.
واوضح وزير الصحة في ايجاز صحفي نشرته وكالة الانباء الاردنية(بترا)، بان الحالات التي تم تسجيلها اليوم توزعت على 5 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري منهم اثنان اردنيان تم نقلهم الى مستشفى الامير حمزة وحالة لطالب قادم من روسيا كان في منطقة الحجر في منطقة البحر الميت و 18 حالة لمخالطي سائق الشاحنة المصاب توزعت على 9 حالات من المفرق / الخناصري و 3 حالات في الرمثا / البويضة و 6 في محافظة اربد / الحي الجنوبي ومنطقة حوارة .
واشار الى تسجيل 4 حالات شفاء من الفيروس..لافتاً الى ان عدد الحالات التي لا زالت تحت العلاج 84 حالة ،ولم تسجل اي حالة وفاة..مؤكداً ان ما شهدته المملكة امس واليوم من تسجيل اصابات يعد انتكاسة..مشدداً على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الاردني يعلن عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.