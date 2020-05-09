شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع ضحايا كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت إيران، السبت، 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن إجمالي عدد المصابين وصل بذلك إلى 106 آلاف و220 إصابة، بينهم 2696 في وضع حرج ويخضعون للعلاج في العناية المركزة، حسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وأضاف جهانبور: "توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 48 شخصا ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 6580 حالة".

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