دفاع مدني دبي يسيطر على حريق دون إصابات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مبنى وكراج بمنطقة أم الرمول صباح اليوم دون وقوع إصابات.



ووفقا للبيان ، افاد الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 8:50 من صباح اليوم عن حادث حريق في منطقة أم الرمول فانطلقت فرقة الاطفاء من مركز الدفاع المدني في الراشدية ، وعند وصول الفرقة بعد سبع دقائق ، تبين ان الحادث في مبنى يضم شركة مقاولات وكراج للسيارات، وبدعم من مراكز القصيص والكرامة وبور سعيد ، تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في الساعة 10:36 من صباح اليوم دون وقوع اصابات .

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