تحرك مصري عاجل بشأن تعيين «توكل كرمان» في مجلس الإشراف العالمي على فيس بوك

دعا جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب البرلمانيين العرب الى تحرك جماعى تحت مظلة البرلمان العربى للاعتراض على ما أسماه بمهزلة تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمى لمحتوى الفيسبوك وانستجرام.

ووصف جون هذه الخطوة بالمستفزة لجموع الشعب العربى نظرا لأن توكل كرمان هى واحدة من الشخصيات التى ارتبط إسمها بعملية التخريب فى المنطقة العربية وهى إحدى الأدوات التى يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الامن والاستقرار فى المنطقة.

وأكد جون فى تصريح له، أنه لا يخفى على أحد حجم الكراهية والحقد الذى تكنه توكل كرمان لمصر ولدول محور الاعتدال فى العالم العربى وبالتالى فإن وجودها فى هذا الكيان يبعث برسالة سلبية للغاية للمواطن العربى قبل الحكومات لأن المواطن كان هو المتضرر الأول من التحركات الهدامة التى استهدفت تدمير كيان الدولة الوطنية فى المنطقة.

وأكد جون أنه بالنسبة للحالة المصرية فإن التحالف المعلن بين توكل كرمان وجماعة الإخوان الإرهابية هو سبب يدعم من رفضنا لتعيين مثل هذه الشخصية فى هذا المنصب معتبرا أن إدارة الفيسبوك بهذا الاختيار تعلن إنحيازها السافر ضد المواطن العربى .

وقال جون: "المنطقة العربية تزخر بالعديد من الشخصيات التى تحظى باحترام من الجميع أو على الأقل لا يوجد خلاف بشأنها وكان الأجدر بإدارة الفيسبوك أن تختار واحدا من هؤلاء لهذه المهمة".

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علامات إستفهام كبيرة

أثار قرار شركة فيسبوك بتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان، ضمن "مجلس الحكماء" للموقع العالمي، لتحديد شكل المحتوى في الشرق الأوسط، علامات استفهام كبيرة، والسبب تاريخ كرمان ومواقفها السياسية، بحسب البعض.

وأعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.

وجاء اختيار فيسبوك لتوكل كرمان، ضمن قائمة من الشخصيات التي سيخول لها اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى الذي يسمح به أو يلزم بإزالته، من على موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام.

وأثارت شركة فيسبوك بقرار اختيار الناشطة اليمنية المثيرة للجدل كثيرا من حملات الاستنكار والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنّ كرمان معروفة بقربها من تنظيم الإخوان، المصنّف في عدد من الدول كتنظيم "إرهابي".