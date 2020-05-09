النشرة: الجيش السوري واصل استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف درعا الغربي

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "​الجيش السوري​ واصل استقدام تعزيزات عسكريّة جديدة إلى ​ريف درعا​ الغربي لليوم الثالث على التوالي، وضمّت التعزيزات عددًا من الدبابات والعناصر الّتي تمركزت في تل الخضر بالقرب من بلدة عتمان، وفي معمل الكازوز قرب بلدة اليادودة وفي نقاط عدّة بالمنطقة".

ولفت إلى أنّ "التعزيزات أتت بعد فشل مفاوضات واجتماعات عدّة بين ​السلطات السورية​ مع مسؤولية التسوية، على خلفيّة الإعتداءات المتكرّرة الّتي طالت عناصر من الشرطة والأمن"، مبيّنًا أنّ "من المرتقب أن تشهد المنطقة عمليّة عسكريّة ضدّ المرتكبين وإعادة الأمن والأمان إلى قرى وبلدات درعا، على غرار ما حصل في مدينة الصنمين قبل أشهر".