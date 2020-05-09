ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "الجيش السوري واصل استقدام تعزيزات عسكريّة جديدة إلى ريف درعا الغربي لليوم الثالث على التوالي، وضمّت التعزيزات عددًا من الدبابات والعناصر الّتي تمركزت في تل الخضر بالقرب من بلدة عتمان، وفي معمل الكازوز قرب بلدة اليادودة وفي نقاط عدّة بالمنطقة".
ولفت إلى أنّ "التعزيزات أتت بعد فشل مفاوضات واجتماعات عدّة بين السلطات السورية مع مسؤولية التسوية، على خلفيّة الإعتداءات المتكرّرة الّتي طالت عناصر من الشرطة والأمن"، مبيّنًا أنّ "من المرتقب أن تشهد المنطقة عمليّة عسكريّة ضدّ المرتكبين وإعادة الأمن والأمان إلى قرى وبلدات درعا، على غرار ما حصل في مدينة الصنمين قبل أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري واصل استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف درعا الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.