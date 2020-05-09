تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" في الصين و15 حالة دون أعراض

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​ "تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد واردة من الخارج". وذكرت في بيان، أنّه "تمّ أيضًا تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض"، مقابل 16 حالة سُجّلت في اليوم السابق"، لافتةً إلى أنّ "العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حالة".

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