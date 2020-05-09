تسجيل حالتي وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في سلطنة عمان

كشفت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​، عن "تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 52 حالة لعمانيّين و60 حالة لغير عمانيّين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 3224 حالة". وذكرت في بيان، أنّ "عدد الوفيات هو 17، بارتفاع عدد 15 حالة يوم أمس، وأنّ 1068 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".

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