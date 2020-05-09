تسجيل 533 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أنّ "​إندونيسيا​ سجّلت 533 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، في أكبر زيادة يوميّة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 13645.

وأفاد بـ"تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء المرض، لتبلغ حصيلة الوفيات 959، في حين تعافى 2607 أشخاص"، لافتًا إلى أنّ "عدد من خضعوا للكشف عن فيروس "كورونا" بلغ 108700 تقريبًا". وحثّ المواطنين على "مواصلة الإلتزام بالنصائح الّتي تطالبهم بالبقاء في المنازل للحدّ من انتشار الفيروس".