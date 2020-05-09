أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أنّ "إندونيسيا سجّلت 533 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، في أكبر زيادة يوميّة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 13645.
وأفاد بـ"تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء المرض، لتبلغ حصيلة الوفيات 959، في حين تعافى 2607 أشخاص"، لافتًا إلى أنّ "عدد من خضعوا للكشف عن فيروس "كورونا" بلغ 108700 تقريبًا". وحثّ المواطنين على "مواصلة الإلتزام بالنصائح الّتي تطالبهم بالبقاء في المنازل للحدّ من انتشار الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 533 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.