وزارة الصحة: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 809

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي "تسجيل 13 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 809 حالات".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 11 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (منها 10 من بين المخالطين)، وحالتين بين الوافدين من ​السنغال​ و​الكويت​"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 234، في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1300 وفحصَي "كورونا" للمقيمين، و15 فحصًا للوافدين عند الوصول".