أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1529 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 106 آلاف و220 حالة لغاية الآن، بينهم 2696 في وضع حرج".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 85 ألفًا و64 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 48 شخصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 6589 شخصًا"، موضحًا أنّ "573 ألفًا و220 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلد كافّة حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 48 وفاة و1529 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 106220 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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