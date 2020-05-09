تيار المستقبل يؤكد انه لم يدع إلى أي تحرك: محبة الحريري لا تتطلب اختبارا شعبيا

اشار "​تيار المستقبل​" في بيان الى انه "يتم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول دعوات الى التجمع في الملعب البلدي في ​الطريق الجديدة​ والنزول الى ​بيت الوسط​ لتجديد البيعة لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​".

واكد "تيار المستقبل" أن "أي تحرك او نشاط في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ومحبة سعد الحريري لا تتطلب أي شكل من أشكال الاختبار الشعبي، وهو يقدر الدعوات الصادقة التي يعبر عنها الجمهور الوفي في ​بيروت​ وسائر المناطق، وينبه الى تلك التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة".