رامي مرتضى: جميع فحوصات الـPCR للقادمين من لندن سلبية ولا خطر من جلوسهم في مقاعد متقاربة

أكّد ​السفير اللبناني​ في لندن ​رامي مرتضى​ بعد البلبلة التي أثيرت على متن ​طائرة​ "الميدل ايست" العائدة من لندن، أن عدد الوافدين من لندن على هذه الطائرة كان 99 بالاضافة إلى عدد آخر قادم من ​الولايات المتحدة​.

وأوضح مرتضى في حديث تلفزيوني، بأنّ جميع القادمين من لندن أجروا فحوصات الـ "PCR" وجاءت النتيجة سلبية، وبالتالي لا خطر من جلوسهم في مقاعد متقاربة.

أما بالنسبة لركاب الطائرة القادمين من الولايات المتحدة، فأكد المدير العام لشركة "الميدل ايست" محمد الحوت أنّهم فُصلوا داخل الطائرة عن ركاب لندن.