شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لتوصيل الغاز الطبيعى لقرى بنها وإنشاء مدرسة تجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة موجه لوزراء البترول والتخطيط والري والموارد المائية والتنمية المحلية، بشأن البدء في توصيل الغاز الطبيعي لقرية جمجرة الجديدة وكفر الأربعين، وقرية مرصفا وقرية الشموت، التابعين لمركز بنها.

كما وجه كوش، طلب إحاطة بشأن إدراج مشروع الغاز الطبيعي بقرية كفر العرب وقرية كفر سندنهور، وقرية مجول، والبدء في تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي في قريتي مرصفا والشموت، المدرج في خطة العام المالي 2019/2020.

وتقدم نائب بنها بطلب إحاطة آخر بشأن البدء في إنشاء مدرسة تجريبي بقرية مرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها، علي مساحة 1000 متر، وهي داخل الحيز العمراني أملاك دولة، ملك الوحدة المحلية لمرصفا، موجها طلب الإحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.