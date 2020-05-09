شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: العالم لن يتحمل الإغلاق الدائم..والتعايش مع كورونا ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن العالم لن يستطيع تحمل الإغلاق أكثر من ذلك، وعلى البشرية التعايش مع هذا الوباء وأخذ التدابير اللازمة إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا".

وأضاف السجيني، أنه حتى اللحظة لا يوجد فى ملف هذا الفيروس أى يقين معرفى بين العلماء والاجتهاد هو سيد الموقف، وقياس البعض أن الخلاص ينحصر فى قرار بالحظر الكلى هو قياس مجتزأ ولا يرى الصورة الكاملة، ولا سيما أن دول الحظر الكلى مازالت فى الخطر الجزئي، مؤكدا أنه لا يوجد يقين معرفى بسلوك الفيروس و نشاطه وتحوره.

وتابع أمين عام الأغلبية بالبرلمان: "المؤكد أن آثار الغلق الأمنية والاجتماعية والإنسانية كارثية، ولا توجد قوة فى العالم قادرة على تحمل تبعيات فوضى التصلب الاقتصادى الناتجة، ولا تقدر أى حكومة على تحمل مصاريف إعاشة شعبها والمسألة برمتها نسبية ووقتية والنتيجة حتمية".

واستكمل: "واعلموا أن من يملك إنهاء الحياة على وجه الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا الأخذ بالأسباب والمعطيات ونتوكل عليه فهو السميع العليم، وتذكروا أن البشرية قائمة على دفع الناس لبعضهم البعض وتستمد طاقتها ووجودها من منطق العمل ثم العمل، وفى النهاية المكتوب سيكون". ودعا النائب أحمد السجيني، المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: "حافظوا على المسافات واحرصوا على التباعد الجسدى وخذوا الاحتياطات الوقائية واعملوا واشتغلوا وتفاءلوا، وافتحوا بيوت العاملين بالعمل والأمل، وساعدوا الغلابة وتصدقوا، ربنا سيكرم، ولن يكون إلا ما شاء الله".