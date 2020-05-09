تعافى حالتين من كورونا و21 مُصابًا يتلقون العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي: أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت،خروج حالتين من المصابين بكورونا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم للشفاء. وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي الجامعي، إن نحو 21 مُصابًا يخضعون للعلاج حالياً بالمستشفى أغلبهم من المنتسبين لجامعة أسيوط، منهم 6 أطباء، و8 تمريض، وعامل، وطالب بأحد كليات الجامعة، ومريضة كانت محجوزة للعلاج بأحد الأقسام الطبية بمستشفى الجامعة، وطفلين لأبناء الممرضات المصابات بالمستشفى أحدهما يبلغ من العمر عامين، والآخر 7 أشهر ، إلى جانب حالتين جرى استقبالهما بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة.

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