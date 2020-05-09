ما تبقى من حياة.. أسرة سورية تتناول إفطار رمضان بين رُكام منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دعاء الفولي:

لا يمر أسبوع إلا وتطل "أم طارق" على منزلها القديم، تمر بأزقة مدينة أريحا السورية فتتراءى لها ذكريات عائلتها؛ تشتاق لابنها عبده الذي تُوفي، تسمع ضحكات الصغار ولهوهم في الشارع، تتذكر كيف كان منزلها بسيطا لكن يسع من الأحباب ألفا، يُحزنها مشهد البيوت المتهدمة، غير أن حنينها للمنطقة لا يتوقف، لذلك عندما واتتها الفرصة لتناول الإفطار فوق رُكام البيت القديم لم تفوّتها.

قبل أيام ذهبت صاحبة الخمسين عاما رفقة ابنها طارق وزوجته وأولادهما إلى منازل العائلة في ريف إدلب، صعدوا لأحد الأسطح لتناول الإفطار هناك، استعادوا ذكريات شهر رمضان في المكان قبل أن يتهدّم بفعل القصف، يقتنصون بضع ساعات قبل العودة لبيوتهم المؤقتة، التي انتقلوا لها.

في يناير الماضي، نزحت أسرة "أم طارق" عن منزلهم لحي آخر قريب من أريحا، بعدما كثّفت قوات النظام السوري القصف على ريف إدلب الشمالي، حيث تخطى عدد النازحين نصف مليون شخصا حسب تقديرات أولية لمنظمة الأمم المتحدة، لكن الأسرة السورية الصغيرة ظلت على ارتباط بالمكان "لازم مرة أو اثنين بالأسبوع نمرؤ هونيك نشوف بيوتنا".

بعد العصر، خرجت الأسرة الصغيرة سيرا على الأقدام، لم يكن في استطاعتهم الطبخ "حضرنا طعام جاهز وبعض العصائر"، ظلوا هناك حتى غروب الشمس ورحلوا، وفي تلك الفترة مكث معهم عارف وتد، مُصور الوكالة الفرنسية في سوريا، وثّق أوقاتهم، نقل تلك الحالة للناس، علم أن الصور ستصدم كثيرين وهو ما حدث.

"ناس صارت تتواصل معي من اسبانيا وهولندا وأمريكا، تسأل عن العيلة كيف هيك عايشين، صرت أحكي وفهمهم الوضع"، يقول المصور لمصراوي، فرغم التعاطف والأسى الذي شعر به من نشروا الصور "لكن هايدي فرصة جيدة لحتى يعرف العالم كيف الوضع عنا بسوريا".

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صدفة بحتة جمعت عارف بالعائلة السورية "صديق بأريحا خبرني إنه الوضع صعب والعالم محتاجة إغاثات"، ذهب الشاب لالتقاط الصور ونشرها لعل ذلك يساعد، ليقابل أسرة طارق ويجلس معهم، ورغم استقرار المنطقة أمنيا، فثمة مخاطر متعلقة بحال المنازل نفسها "لا نعرف كيف أثر القصف فيها وفي بنيتها"، إلا أن عارف اعتاد ذلك "نعيش في هذا دائما.. نرى عائلات تتهدم منازلها فتعود وترمم جزء منه وتعيش فيه، هايدا ربما أفضل من التنقل بين منطقة وأخرى".

منذ اندلاع الثورة السورية، فقدت "أم طارق" الكثير، رحل عنها ابنها الأكبر "عبده" في الثورة السورية تاركا ندبة لا تندمل، وعقب ذلك بأعوام تُوفي زوجها، فقدت منزلها، واضطرت للنزوح مع ابنها طارق وزوجته وأبناءه، فقدوا منازلهم أيضا "لسة بتذكر وقت اللي نزحنا، خرجنا ليلا، ما بنشوف أمامنا شيء، بدنا فقط ننجو بحياة من تبقى من عائلتنا"، لم يتسن لها اصطحاب شيء معها أو البحث في الأنقاض عن متعلقاتها.

لم تتوقع الأم الخمسينية انتشار الصور بشكل كبير "كوننا نعيش هاي المأساة يوميا"، رأت تعليقات تقارن بين وضع الشعب السوري وأسر أخرى "تمتلك مأوى وبيوت آمنة"، ربتت التعليقات على كتفها "إنه العالم حاسس فينا ولو شي بسيط".

لم يسلم عارف نفسه من فقدان منزله "لنا بيتان هونيك في أريحا وتهدموا"، تأقلم مع الوضع كالآخرين، حتى أن بعضهم اختار البقاء في المناطق المُعرضة للقصف "عمري ما حاولت بطلع برات سوريا حتى لو موت هون"، تقول "أم طارق"، يختلط صوتها بالدموع فتستطرد "رأينا ذكريات جميلة.. كنا قبل الثورة انا وزوجي وولادي نطلع نتفسح على جبل الأربعين"، تبتهج قليلا حين تسرد سيرة تلك اللحظات، قبل أن يعاودها الحزن مرة أخرى "رح موت هون محل ما مات ابني وجوزي وما حدا بيجبرني أطلع أبدا".