محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
حذرت الدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، طلاب الكلية من التعامل مع أصحاب السناتر الخاصة لعمل الأبحاث الخاصة بهؤلاء الطلاب.
وشهدت مدينة كفر الشيخ، وبعض مدن المحافظة، على مدار أيام ماضية، إنشاء العديد من الأشخاص مجموعات على تطبيق "واتس آب"، تضم طلاب جامعة كفر الشيخ، تقدم الأبحاث من خلالها.
وقالت عميد الكلية في بيانها:"الموضوع أسهل بكثير مما تتصورون يعتمد على القدرة التلخيصية للطالب من المادة العلمية التي درسها في المقرر بأسلوبه حتى ولو كان متواضعا وسوف يقبل بحثكم والكلية معكم".
كانت هذه تفاصيل خبر وصفتهم بالمفسدين.. عميد تجارة جامعة كفر الشيخ تحذر الطلاب مع سناتر "واتس آب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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