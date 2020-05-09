تجديد حبس 4 متهمين بقتل تاجر بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية، اليوم السبت، حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتلهم تاجر، بسبب خلافات مالية، وألقوا جثته بنهر النيل بالقناطر الخيرية.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء جمال الرشيدث مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إبراهيم الطويل، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية، وموثوقه بالحبال بالنهر النيل بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من تحريات المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين بينهما سيدتان، لوجود خلافات مالية مع المجني عليه، فاستدرجوه وقتلوه وألقوا جثتة بنهر النيل بالقناطر الخيرية لإخفاء جريمتهم.

بتقنين الإجراءات واستأذان النيابةوجرى ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بسب خلافات مالية بينهما وألقوا جثتة بنهر النيل بعد توثيقة بالحبل.