إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمستودع مطار معيتيقة الدولي، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقالت الشركة "جاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، حتى يتمكن فريق الأزمة بإدارة الأمن والسلامة فيها من حصر وتقييم الأضرار".
ونوهت الشركة لضرورة الابتعاد عن منشآتها الحيوية التي تمثل "مقدرات الشعب الليبي".
من جهته أعلن المتحدث العسكري لعملية "بركان الغضب" تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف صاروخي".
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