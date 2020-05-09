الأردن.. رادار كورونا للإبلاغ عن مخالفي إجراءات الوقاية

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بـ"كوفيد 19" ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "أندرويد" عبر "غوغل بلاي"، على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام.

ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات

الاشتباه بالإصابة.

وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، ويوضح آلية إستخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الإشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وأوضحت إنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

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وأضافت أن على الشخص الذي

يقوم بالإبلاغ تسجيل اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وملاحظاته وإرسال البلاغ.

وبحسب الوزارة فإن "الأجهزة المعنية المعنية ستقوم بالتعامل مع هذا البلاغ".

ودعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي مساء الجمعة، المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي تجمعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وبهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

ولا يزال الأردن بمنأى نسبيا عن تفش واسع للوباء مع تسجيل 508 إصابة مؤكدة بالفيروس و9 وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 مارس الماضي تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.