إيران.. توقيف المئات من ناشطي الإنترنت لنشرهم شائعات حول كورونا

قامت الشرطة الإيرانية بتوقيف 320 ناشطا على الإنترنت لاتهامهم بنشر "شائعات مثيرة للقلق" حول تفشي فيروس كورونا في البلاد، كما كشفت 1300 موقع تستخدم لنشر الشائعات ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أفاد بذلك حسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية خلال لقائه ممثل المرشد الأعلى في مدينة أصفهان اليومالسبت، حيث قدم له تقريرا حول مهام الشرطة في مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن قوات الشرطة ضبطت أطنانا من المواد الطبية المحتكرة اللازمة لمكافحة كورونا، وسلمتها إلى جامعات العلوم الطبية.
وشكلت إيران وحدة خاصة لمكافحة الشائعات المثيرةللقلق المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، وهي وحدة تتخذ إجراءات ضد المعلومات والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على شائعات أو معلومات خاطئة تهدف إلى إثارة اضطراب الرأي العام، وتصعيد القلق في المجتمع، إزاء تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أشتري أن أكثر من 51 ألف مواطن راجعوا المراكز الصحية التابعة للشرطة مؤخرا، مؤكدا على إسهامها في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي وتعقيم المدن.
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