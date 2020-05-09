الأمن الكويتي يوقف طبيبة تجميل ويحيلها للتحقيق

ضبط رجال المباحث الجنائية في الكويت طبيبة وافدة للتحقيق معها بتهمة مخالفة قرارات الحظر وإجراء عمليات تجميل بسيطة في المنازل بعد تقديم بلاغ ضدها ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووفق حساب "أمن ومحاكم" المختص بنقل الأخبار الأمنية "فقد تم ضبط الطبيبة لمخالفتها قوانين وزارة الصحةبإجراء العمليات في المنازل، إضافة إلى وقف ملفاتها من قبل الدكتور مبارك الجافور نائب مدير القوى العاملة بتهمة الإساءة للكويتيين ومخالفة قرارات الحظر".
من جهتها أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن وزارة الصحة بصددوقف ترخيص مزاولة المهنة لطبيبة التجميل العربية التي تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبطها إثر كسرها قواعد الحظر والقرارات المعمول بها في الوزارة خلال الفترة الراهنة.
وقالت الإدارة إن بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بممارسة وافدة عربية مهنة الطب وإجراء عمليات التجميل في المنازل، فتم التواصل معها وإيقاعها، ويجري التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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