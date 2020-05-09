معدل انتشار كورونا في روسيا يصل الحد الأدنى بعد إجراء 5.2 مليون اختبار

تم إجراء في روسيا، أكثر من 5.2 مليون حتى اليوم اختبار للكشف عن عدوى فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إجراء 234 ألف اختبار.

ووفقا للبيانات التي نشرها اليوم مركز مكافحة المرض، بلغ معدل

انتشار عدوى COVID-19 في روسيا، 1.06 - وهذه أدنى نسبة تم تسجيلها منذ ظهور المرض. وفي موسكو، كان الرقم أقل بقليل من 1.06.

ويتم حساب معدل انتشار المرض، وفقا للصيغة الواردة في توصيات "روس بوتريبنادزور" للمناطق بخصوص تخفيف الإجراءات التقييدية التي

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تم فرضها سابقا بسبب انتشار الفيروس.

وللانتقال إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود في أي منطقة من روسيا، يجب ألا يزيد المعدل المذكور عن 1.

وذكرت "روس بوتريبنادزور"، أن معدل انتشار المرض، يوضح عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى بشكل متوسط من جانب شخص مصاب قبل أن يتم الحجر عليه أو عزله.

وتفيد المعطيات المتوفرة، بأنه لا يزال تحت المراقبة الطبية في روسيا بسبب هذا المرض، 242957 شخصا.