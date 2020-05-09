بوتين يحضر استعراضًا لدوريات حرس مشاة وخيالة للفوج الرئاسي الروسي

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، استعراضا لدوريات حرس مشاة وخيالة للفوج الرئاسي في الكرملين، بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال بوتين في كلمة مقتضبة ألقاهها أمام أفراد الفوج الرئاسي إنمأثرة الجنود السوفيت الذين دحروا النازية، ستبقى في ذاكرة العالم لعقود وقرون قادمة.
وأضاف أن الجيش والأسطول البحري الروسيين "سيظلان مخلصين لقيمنا وسيواصلان حماية حدودنا".
وأكد بوتين أن كل الخطط الخاصة بتطوير الجيش والأسطول"سيتم تنفيذها بلا أدنى شك"، وأنهما سيحصلان على أحدث التقنيات العسكرية، مضيفا أن "هذه الأسلحة في أيد أمينة".
وشهدت 47 مدينة روسية وقواعد عسكرية روسية في الخارج، استعراضا للطيران الحربي، احتفالا بذكرى النصر.
واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا.
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