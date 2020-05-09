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وقال مسؤول في قطاع الصحة الصيني، إن “السلطات ستجري إصلاحات على نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لمعالجة مكامن نقاط الضعف التي كشفها تفشي فيروس كورونا”.
وذكر نائب الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة لي بين في تصريحات للصحفيين، “جائحة فيروس كورونا هذه اختبار كبير لقدرة بلدنا على الإدارة والتحكم وكشفت مكامن الضعف في كيفية معالجتنا لجائحة رئيسية وفي أنظمة الصحة العامة”.
وأضاف المسؤول، أن اللجنة تعتزم إقامة سلسلة “مركزية وفعالة” للقيادة والإصلاح وتحديث نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، كما تعتزم تكثيف البحث فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأساسية وتحسين التأمين الصحي وضمان توافر مواد الطوارئ بصورة أكبر.
وتهدف اللجنة أيضا للاستعانة بصورة أكبر بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحليل الأمراض وتتبع الفيروس وتوزيع الموارد على نحو أفضل.
وواجهت الصين انتقادات داخليا وخارجياً بأنها تباطأت في البداية في التصدي للوباء الذي ظهر لأول مرة على نطاق كبير في مدينة ووهان بوسط البلاد ثم انتشر في العالم.
ولم تشهد الصين أي وفيات جديدة نتيجة فيروس كورونا منذ 24 يوما، إذ يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 82886، وإجمالي الوفيات عند 4633.
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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصينية: نعمل على القيام بإصلاحات لنظام الوقاية من الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.