الهند… مقتل 4 مسلحين على يد الأمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتمكن رجال الأمن الهندي، اليوم السبت، من القضاء على 4 مسلحين ماويين في غابة بولاية تشاتيسجاره.

ونقلت صحيفة ” هندوستان تايمز” اليوم عن قائد الشرطة المحلية جيتندرا شوكلا قوله، “حصلنا على معلومات دقيقة عن الماويين وقمنا بتشكيل مجموعة للقبض عليهم. وعندما طوقنا قرية باردهوني، فتح الماويون النار وتم الرد عليهم بالمثل”.

وأشار إلى أن الاشتباك أسفر عن مصرع 4 مسلحين، رجلان وامرأتان، وأحد العسكريين.

ونوه بأنه تم العثور على بنادق آلية من طراز كلاشينكوف بالقرب من المسلحين القتلى.