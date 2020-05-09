احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وتمكن رجال الأمن الهندي، اليوم السبت، من القضاء على 4 مسلحين ماويين في غابة بولاية تشاتيسجاره.
ونقلت صحيفة ” هندوستان تايمز” اليوم عن قائد الشرطة المحلية جيتندرا شوكلا قوله، “حصلنا على معلومات دقيقة عن الماويين وقمنا بتشكيل مجموعة للقبض عليهم. وعندما طوقنا قرية باردهوني، فتح الماويون النار وتم الرد عليهم بالمثل”.
وأشار إلى أن الاشتباك أسفر عن مصرع 4 مسلحين، رجلان وامرأتان، وأحد العسكريين.
ونوه بأنه تم العثور على بنادق آلية من طراز كلاشينكوف بالقرب من المسلحين القتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند… مقتل 4 مسلحين على يد الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.