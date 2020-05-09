كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا لـ179 اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا انخفضت إلى 179 اليوم السبت، بعد أن كانت 229 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 26،478 من 26،299 يوم الجمعة وارتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 223،578 من 222،857 في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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وقد أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إي روكا، مساء يوم الجمعة، عن تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد اعتباراً من الأسبوع المقبل، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت تلك القيود مفروضة على إسبانيا لأحتواء تداعيات تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".