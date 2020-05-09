كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سلوفاكيا لم تسجل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ 10 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت أرقام حكومية أن سلوفاكيا لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة، يوم الجمعة، منذ 10 مارس.

أعادت الحكومة يوم الأربعاء فتح جميع المحلات التجارية خارج مراكز التسوق والفنادق والمتاحف وصالات العرض وأماكن الجذب السياحية في الهواء الطلق وسمحت بالخدمات الدينية وحفلات الزفاف مع عدد محدود من الضيوف، كما أوردت وكالة "رويترز".

الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة لديها حالات ووفيات أقل من الدول المجاورة. ويبلغ مجموع الحالات 1455 بينما توفي 26 شخصًا وتعافى 919 بالفعل.