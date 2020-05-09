كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الفلبين 700 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، بأن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصلت إلى أكثر من 700.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن البلاد سجلت ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 704. زادت العدوى بنسبة 147 إلى 10،610 بينما تعافى 108 مريض، ليصل إجمالي التعافي إلى 1،842، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد ذكرت سلطات الطيران المدني الفلبينية، أن مطار مانيلا الدولي سوف يسمح باستئناف استقبال رحلات الطيران المؤجرة (الشارتر) والتجارية الدولية في أيام محددة اعتبارا من بعد غد الإثنين.

وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان أوردته وكالة بلومبرج، اليوم السبت، إنه سوف يتم السماح لرحلات الطيران المؤجرة الدولية القادمة من الخارج بالهبوط في مطار نينوي أكينو يومي الإثنين والخميس، بينما سوف يتم السماح للرحلات التجارية بالهبوط في الأيام الأخرى من الأسبوع.