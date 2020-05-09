كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تعلن شفاء 156 مصابا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، شفاء 156 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2622، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس الماضي، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 44.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

