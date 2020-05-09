كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تبلغ عن 533 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات في إندونيسيا، اليوم السبت، 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية ليصل إجمالي العدد إلى 13645، وفقًا لما أعلنه مسؤول وزارة الصحة، أحمد يوريانتو

وقال "يوريانتو"، إن 16 آخرين توفوا بسبب المرض، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 959، بينما تعافى 2607 أشخاص، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أنه تم اختبار ما يقرب من 108700 شخص حتى اليوم السبت، بينما حث الإندونيسيين على الاستمرار في الانصياع لأمر الإقامة في المنزل لمنع المزيد من انتشار الفيروس.