كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حرائق بخزانات وقود في مطار معيتيقة بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم السبت، عن حرائق بخزانات وقود في مطار معيتيقة الدولي، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية

وكتبت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بوست عبر حسابها على موقع فيسبوك قالت فيه: تم صباح يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء ، حتى يتمكن فريق الازمة بإدارة الامن والسلامة بالشركة من حصر وتقييم الاضرار.

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وكانت النيران، اشتعلت في حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، إثر إصابة قذيفة لأحد الخزانات العشرة المتجاورة بمستودع مطار معيتيقة الدولي، ويجري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء.

ولم تعلن شركة البريقة حتى الآن حصر ونوع الضرر بعد، مشددة على جميع الأطراف الابتعاد عن منشآتها الحيوية، والتي تمثل مقدّرات وأملاك الشعب الليبي.

