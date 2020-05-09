كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان.. طوكيو تعلن عن 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت طوكيو 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وهو عدد أقل بثلاث مرات من اليوم السابق واليوم السابع على التوالي حيث بقيت الإصابات الجديدة تحت 100، كما أعلنت محطة تلفزيون "آساهي".

وتشير أحدث الأرقام التي استشهدت المذيعة بمصادرها، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية تبلغ 4846 حالة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت اليابان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15663، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، السبت.

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وأكدت السلطات الصحية في اليابان أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بمنطقة توهوكو شمال شرق البلاد.

وذكرت حكومة مقاطعة مياجي اليوم السبت أن المتوفى كان يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي مقاطعة كوماموتو جنوب غرب البلاد، توفي طبيب/70 عاما/ اليوم السبت، قال مسؤولون بالمقاطعة إنه كان يعمل في أحد المستشفيات.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 621، من بينها 13 من السفينة "دياموند برنسيس".