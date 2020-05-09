كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تدعو إلى ضمانات حكومية لإيصالات السفر الملغاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستطلب المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات حكومية لإيصالات السفر خلال جائحة فيروس كورونا، إذا فضلت قبول الناس للإيصالات بدلاً من المبالغ المستردة النقدية، بحسب وثيقة استراتيجية اطلعت عليها وكالة "رويترز".

دعت ألمانيا والدول الأعضاء الأخرى إلى تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تجبر شركات الطيران التي تستنزف النقود وصناعة الضيافة على تقديم المبالغ المستردة الكاملة للرحلات الجوية والزيارات الملغاة بدلاً من القسائم للسفر في المستقبل.

وقالت مسودة الوثيقة: "لتوفير حوافز للركاب والمسافرين لقبول القسائم بدلاً من السداد، يجب حماية القسائم ضد إعسار المصدر وإبقائها قابلة للاسترداد بنهاية صلاحيتها إذا لم يتم استردادها".

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وأضافت: "يجب ضمان الحماية من الإعسار على المستوى الوطني ويجب أن تكون القسائم المضمونة في متناول جميع الركاب والمسافرين".

كما ذكرت الوثيقة، أن القسائم يجب أن تكون أكثر مرونة وقابلة للتحويل على نطاق واسع إلى الخدمات الأخرى المتاحة.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء التوجيهات والتوصيات للدول الأعضاء بشأن رفع القيود الحدودية الداخلية تدريجيًا، واستئناف السفر، وإحياء قطاع السياحة المتدهور.

ستطلب المفوضية من الدول الأعضاء جعل الإيصالات أكثر جاذبية لتشجيع العملاء على قبولها.