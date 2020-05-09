كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يترأس احتفالات يوم النصر وسط ارتفاع حالات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت روسيا بمرور 75 عامًا على الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، اليوم السبت، لكن تفشي فيروس كورونا الجديد أجبرها على تقليص الاحتفالات التي يُنظر إليها على أنها تعزز الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مع تصاعد الإصابات بالفيروس، أجل "بوتين" الشهر الماضي تسليط الضوء على احتفالات يوم النصر السنوي، وهو عرض ضخم في الساحة الحمراء يعرض أكثر المعدات العسكرية تعقيدًا في موسكو، إلى تاريخ غير محدد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وضع "بوتين" ذو المظهر الكئيب، والذي يرتدي معطفًا أسود، باقة من الورود الحمراء في النصب التذكاري للحرب الخالدة خارج أسوار الكرملين بعد هطول الأمطار لفترة وجيزة في العاصمة الروسية.

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وقال "بوتين": "سنحتفل بالتأكيد بهذه الذكرى على نطاق واسع وبشكل رسمي كالمعتاد"، متعهدًا بأن روسيا ستقيم عرضها العسكري التقليدي في الميدان الأحمر والمواكب التذكارية في وقت لاحق.

وشهدت موسكو ومناطق أخرى عمليات إغلاق منذ أواخر مارس في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي الجديد الذي أصاب 198.676 روس حتى الآن. وتجاوز عدد الحالات الإصابات الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع ليصبح خامس أعلى معدل في العالم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الألعاب النارية ستنطلق في جميع أنحاء روسيا لأن معظم البلاد ما زالت مغلقة.