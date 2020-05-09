كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن ارتفاع طفيف في إصابات كورونا وانخفاض في الوفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات).

وقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن 168551 حالة، حسبما أكد معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية.

وقال المعهد، إنه سجل 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص.

وظل معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى 700-1300 حالة، ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء الماضي هذه الأرقام بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت كوخ حذر في اليوم التالي من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات التباعد الصحية.

Advertisements

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد سجلت 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 7119 إصابة.

وقررت السلطات في ألمانيا، إعادة فتح كل المتاجر والمدارس خلال الشهر الحالي.

وظهر فيروس كورونا المستجد، لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب 3 ملايين و646 ألف شخص، وقتل 252 ألف شخص.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.