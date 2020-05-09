كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تقدم الدعم لكوريا الشمالية للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينج بعث برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعرض فيها دعمه لتعزيز استجابة البلاد لوباء فيروس كورونا الجديد.

ونشرت شينخوا تفاصيل الرسالة المرسلة يوم السبت والتي عبر فيها الرئيس شي عن قلقه بشأن "الوقاية والسيطرة على الوباء في كوريا الشمالية وصحة الشعب الكوري."

وفي الرسالة نفسها، أفادت شينخوا بأن شي عرض دعم الصين لتعزيز رد كوريا الشمالية، قائلا "إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون في مكافحة الوباء مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتقديم الدعم في حدود قدرتها وفقا لاحتياجات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". ويعتقد أنه بالجهود المشتركة لكل من الصين وكوريا الديمقراطية والمجتمع الدولي، سيحققون النصر النهائي في هذه المعركة ضد الوباء.

وقد كثفت كوريا الشمالية ردها على "انتشار الفيروس الخبيث الواسع الانتشار"، وتقوم "بأنشطة لمكافحة الوباء" لوقف انتشار الفيروس التاجي، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) التي تديرها الدولة.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن وزارة الصحة العامة في البلاد تحاول تطوير لقاح وتقوم بتخزين "المواد اللازمة للعمل الطارئ لمكافحة الوباء".

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء المركزية، الذي نشر يوم السبت، فإنه هناك لجنة خاصة "تكثف الرقابة والتوجيه بشأن الحجر الصحي، والإغلاق، والتفتيش، والتعقيم للتحقق بدقة من غارات Covid-19".

لم تبلغ كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية عن أي حالات إصابة بفيروسات كورونا.

