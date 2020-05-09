سعد لمجرد ومحمد رضا ينشدان “باب الرجاء”- فيديو

لا يزال الفنان سعد لمجرد وفيا لعادة الانشاد، في كل شهر رمضان، وهذه المرة وضع يده في يد الفنان محمد رضا، وقدما للجمهور أمس الجمعة، أنشودة بعنوان “باب الرجاء”.
واختار الصديقان؛ سعد المجرد، ومحمد رضا، الظهور في رمضان في أنشودة دينية، كتب كلماتها أبو الفضل، ولحنها محمد رضا، ووزعها رضوان غازي.
وغالبية الأناشيد الدينة، التي يصدرها لمجرد، لم تصدر “باب الرجاء” كفيديو كليب، خصوصا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، واعتمدا الفنان على تصميم فيديو، انطلاقا من صور مناسبة للكلمات، أشرف عليه عماد أزويات.
وتجمع سعد لمجرد، ومحمد رضا صداقة، منذ سنوات، إذ كانا قد أديا معا مناسك العمرة في بيت الله.
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