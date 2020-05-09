عاجل.. 65 حالة شفاء جديدة وعدد وفيات كورونا في المغرب يستقر في 186

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 2324 حالة، بعد تسجيل 65 حالة شفاء جديدة.
كما استقر عدد الوفيات في 186، بعدما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ18 ساعة الماضية.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 5873 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السيت، بعد تسجيل 162 حالة جديدة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 56134 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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