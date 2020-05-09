بريطانيا: حجر إلزامي على الوافدين عبر الرحلات الدولية.. المخالف يعاقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنوي الحكومة البريطانية فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، كما ذكرت الصحافة اليوم، السبت، رغم الضغط المتنامي لتخفيف القيود المطبقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وباستثناء الرحلات القادمة من إيرلندا، على كل الركاب القادمين إلى بريطانيا جوا أو بحرا أو برا أن يبقوا في الحجر لأسبوعين كما كتبت صحيفة "تايمز".

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إجراء تدقيق منتظم في العنوان، الذي يقدمه المسافرون مع عقوبات محتملة وغرامة ألف جنيه (1100 يورو) والطرد، موضحة أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيعلن هذا الإجراء الأحد.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر حكومية وهيئة صناعة الطيران "إيرلاينز يو كاي" قولها إن هذا الإجراء سيصبح ساريا اعتبارا من نهاية أيار/ مايو.

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وسيعلن جونسون الأحد، تخفيفا محتملا للعزل في بريطانيا المعلن في 23 آذار/ مارس والذي سيكون محدودا جدا.

ويوم أمس، الجمعة، حذر وزير البيئة، جورج يوستيس، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة حول الوباء "لن يكون هناك تغيرات جذرية بين ليلة وضحاها وسنكون حذرين جدا عندما سنخفف القيود الحالية لان المعطيات التي نقدمها يوميا تثبت بأننا لم نخرج بعد من المرحلة الصعبة".

وأعلن 626 وفاة إضافية بسبب كوفيد-19 ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 31241 ويجعل من بريطانيا ثاني دولة الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة.

والجمعة أعلنت حكومة ويلز تعديلات طفيفة في تدابير العزل، وسيسمح للسكان بالخروج أكثر من مرة في اليوم لممارسة الرياضة دون الابتعاد عن المنزل. وسيسمح لمتاجر بيع لوازم البستنة وقريبا المكتبات. لكن دعي السكان مواصلة العمل من المنزل إذا أمكن.