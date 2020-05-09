الطيبة: وفاة عبد العزيز أبو أصبع أحد مؤسسي حركة النهضة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي صباح اليوم، السبت، الكاتب عبد العزيز أبو اصبع (أبو عدي)، أحد مؤسسي حركة النهضة، في مدينة الطيبة عن عمر يناهز 83، وسيشيّع جثمانه من بيته بعد صلاة الظهر، في منطقة العمري.

عُرف أبو عدي ببصمته الوطنية والسياسية في تاريخ الطيبة خاصة، وفي جميع أنحاء البلاد، لم يكلّ ولم يمل من التظاهرات، والفعاليات الوطنية، واستمر بالتظاهر، والمشاركة على الرغم من سنه الكبير.

وكان عضوا في اللجنة الشعبية في المدينة، ولعب دورا بارزا مع سائر أعضاء اللجنة من خلال تنظيم فعاليات احتجاجية ضد اللجنة المعينة لإدارة بلدية الطيبة، قبل عدة سنوات، كما انه كتب العديد من المقالات بمناسبات مختلفة، بالإضافة إلى اشتراكه في تحرير مجلة "ضمير الطيبة".

ويذكر عن الفقيد حرصه على المشاركة في شتى الفعاليات الوطنية في المدينة، ومن أبرز هذه الفعاليات إحياء نشاطات يوم النكبة وذكرى يوم الأرض، وعمل أبو عدي خلال كتبه ومقالاته على التوعية السياسية إلى جانب مشاركته في نشاطات أدبية عديدة في الطيبة وخارجها .