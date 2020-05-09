كورونا في البلاد: لا وفيات منذ أمس و8 إصابات جديدة فقط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفض عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد، صباح اليوم، السبت، إلى 4886، بينما لم تسجّل أيّة وفاة منذ أمس، السبت.

بينما سجّلت البلاد، منذ أمس، 8 إصابات كورونا فقط، ووصل عدد المتعافين إلى 11313.

ومن مجمل الإصابات هناك 51 وصفت حالتهم متوسطة و81 خطيرة و65 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي.

والخميس، فتحت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق أبوابها قبالة الجمهور والمتسوقين، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

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ويأتي فتح الأسواق والمراكز التجارية في البلاد، فيما تعالت الأصوات بالمجتمع العربي الداعية إلى فتح المساجد والمغلقة للشهر الثاني على التوالي كإجراء وقائي لمنع تفشي كورونا.

وعادت المجمعات التجارية والأسواق المفتوحة ونوادي اللياقة للعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على النظافة والتعقيم واعتماد سبل الوقاية لمنع تفشي الفيروس.

وتفرض تعليمات الوزارة تقييدات بكل ما يتعلق بعدد الزبائن الذي يسمح لهم بالدخول للمراكز والأسواق، وتحد أيضا من التجمهر داخل المحلات التجارية، وتطالب صاحب المحل ترتيب دخول وخروج الزبائن، مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر، كما سيتم نشر أعداد كبيرة من المنظمين على مداخل الأسواق والمجمعات التجارية.

وستشرف طواقم من السلطات المحلية على متابعة إجراءات الوقاية خلال عمل المجمعات التجارية والأسواق، على أن يطبق الشخص المشرف على تشغيل المركز التجاري أو السوق الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة الجمهور ومنع انتشار الفيروس، وتعبئة نماذج بهذا الخصوص متواجدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.