زيدان يزعج ليفربول في سباق ضم مبابي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يمنح فريقه ريال مدريد أفضلية على ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.
ووفقا لموقع "ديفينسا سنترال"، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، هو من يوجه بوصلة مبابي، حال رحيله عن باريس سان جيرمان.
وينتظر ريال مدريد، حتى صيف 2021، من أجل التفاوض مع باريس لضم مبابي، حيث سيجبر وضعه التعاقدي وقتها، ناديه الفرنسي على بيعه، لتجنب رحيله مجانًا في نهاية الموسم التالي.
وأكد التقرير أنه في حال بقاء زيدان في منصبه كمدرب لريال مدريد حتى صيف 2021، فإن انتقال مبابي للفريق الملكي يعتبر مضمونًا.
أما في حال رحيل زيدان عن ريال مدريد، فقد تتساوى الكفة مع ليفربول، ويصبح بإمكان الريدز ضم اللاعب.
ومن المعروف أن رغبة مبابي هي اللعب لريال مدريد، إلا أن الأمور ستكون أكثر حسمًا، حال تواجد زيدان مثله الأعلى على رأس الإدارة الفنية للميرنغي.
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