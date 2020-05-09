إبراهيموفيتش يحدد موعد عودته إلى ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اقترب من العودة إلى إيطاليا، استعدادا لاستئناف التدريبات مع فريقه آيه سي ميلان.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن إبراهيموفيتش مستعد للعودة إلى ميلانو في أقرب وقت، موضحة أنه من المتوقع أن يصل يوم الإثنين المقبل.

وأضافت، أن مديري ميلان تواصلوا مع إبراهيموفيتش، حيث قرر اللاعب حجز رحلة العودة إلى ميلان من ستوكهولم.

ولفتت الشبكة، إلى أنه سيتعين على زلاتان الدخول في حجر صحي في منزله، وسيخضع لفحوصات طبية قبل العودة إلى التدريب في مقر الروسونيري.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن المهاجم السويدي لن يعود إلى إيطاليا، إلا في حالة حصوله على معلومات مؤكدة حول استئناف البطولة.