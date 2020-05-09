وزير الاقتصاد الألماني: أوروربا تعتمد اقتصاديًا على الآخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، يوم أمس الجمعة، لرويترز إن جائحة فيروس كورونا أثبتت اعتماد أوروبا أكثر مما يجب على دول أخرى في الحصول على بعض الإمدادات الطبية، وإنه يجب على الدول الأوروبية التعاون لتنويع سلاسل الإمداد الدولية بشكل أكبر.

وقال ألتماير في تصريحات أجيز نشرها يوم السبت إن "ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو تموز تشعر بمسؤولية خاصة في أزمة فيروس كورونا لتشكيل أوروبا بشكل فعال بروح التضامن".

وأضاف ألتماير الحليف الوثيق للمستشارة، أنغيلا ميركل، إن السوق الواحدة ما زالت تمثل العمود الفقري الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه "يجب على أوروبا تقليص الاعتماد على الموردين غير الأوروبيين للاحتياجات الطبية بالإضافة إلى أجهزة الحماية الطبية مثل الكمامات."

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وأضاف "ولهذا نحتاج إلى استراتيجية صناعية أوروبية لتعزيز القاعدة الصناعية في أوروبا، مقترنة بظروف إطارية جيدة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

واستدرك الوزير نفسه قائلا "إن مثل هذه الاستراتيجية لا بد وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن "الأزمة الحالية لا تعني التخلي عن العولمة. بل على العكس فإنها تؤكد أهمية وجود قواعد تجارية دولية واضحة يجب أن يلتزم بها الجميع".