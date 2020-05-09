شكرا لقرائتكم خبر عن حميد راشد الشامسي يكشف عدد المصابيين بفيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 كشف مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي عدد المصابيين بفيروس كورونا في اليمن.

Advertisements وقال الشامسي في تصريحات خاصة وفقا لــ"اليمن العربي"، بحسب الجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن لمواجهة وباء كورونا فقد بلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى اليوم 6 / مايو عدد (25) حالة بينها (5) وفيات.

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