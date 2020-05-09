شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في المغرب والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5873 حالة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 186 حالة. Advertisements وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 2389 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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